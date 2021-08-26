Талибы готовы к налаживанию торговых отношений со странами Европы и Запада

Кабул, 26 августа. Забиулла Муджахид, официальный спикер радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), заявил, что группировка готова к сотрудничеству с США и Европой.

В своем интервью для российской прессы Муджахид отметил:

«Мы хотим хороших отношений с Америкой и Европой. Мы будем соблюдать условия всех существующих экономических и торговых соглашений между Афганистаном и всеми нашими партнерами, включая западные страны».

Taliban’s Minister of Information: “We want good relations with America and Europe. We will honour all existing economic and trade agreements between Afghanistan and all our partners, including Western nations” pic.twitter.com/3XcWIQ2op0 — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) August 26, 2021

Между тем, считает спикер группировки, именно на властях Штатов лежит ответственность за хаос, который происходит в аэропорту Кабула уже больше недели — с момента установления контроля талибов почти над всей территорией республики.

«Американцы должны уехать, чтобы положить конец кризису в аэропорту Кабула. Именно они призывали людей приезжать в аэропорт для эвакуации, обещая им лучшую жизнь на Западе. Нельзя винить людей в том, что они им поверили», — заявил Муджахид.

Кроме того, представитель «Талибана» добавил, что военнослужащие США должны покинуть Афганистан прежде, чем новая власть приступит к «восстановлению страны».

«Если они не уйдут до 31 августа, нашим политическим лидерам придется принимать жесткие решения», — подчеркнул он.

Именно на фоне вывода американских войск с территории Афганистана, который стартовал в мае, началась масштабная кампания «Талибана» по захвату республики. Изначально планировалось, что этот процесс завершится к 11 сентября, однако после падения Кабула 15 августа «Талибан» обозначил крайний срок — 31 августа.

US expected to complete withdrawal from Afghanistan by end of August https://t.co/vdAOcjlzWk — breakingnews.ie (@breakingnewsie) August 26, 2021

Сейчас на территории республики остается немногочисленный американский контингент, который призван обеспечивать безопасность эвакуации через Кабульский международный аэропорт. При этом обстановка на самом объекте остается довольно напряженной: согласно неофициальным данным, количество граждан, остающихся в аэропорту в ожидании вывозных рейсов, достигает 10 тысяч. При этом 1,5 тысячи из них — американцы.

1 Организация запрещена на территории РФ.