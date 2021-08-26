Политолог Рар рассказал, как Байден извинялся за оскорбления в адрес Путина

Берлин, 26 августа. Немецкий политолог Александр Рар рассказал, как президенту США Джо Байдену пришлось извиняться перед российским лидером Владимиром Путиным.

Сделав скандальное заявление о Путине, Байден быстро осознал свою ошибку и поспешил извиниться за резкие высказывания в интервью американскому телеканалу ABC News, напомнил эксперт.

«Не совсем понятно, чем именно руководствовался президент США, однако стоит отметить, то насколько быстро он осознал глупость своей выходки и попытался извиниться», — говорит Рар в эфире YouTube-канала «Соловьев Life».

Как заявил ведущий немецкий политик Грегор Гизи, сейчас отношение Байдена к Путину гораздо менее предвзятое, чем раньше. Руководство Белого дома нацелено сотрудничать с Россией в самых важных сферах. Позитивные изменения начались именно после скандального интервью Байдена, сказал Рар.

«Байден в тот же день начал раскаиваться. Понял, что сделал катастрофическую ошибку, и начал слушать своих советников», — считает политолог.

Сразу после того, как Байден позвонил Путину и извинился, в Вашингтоне и Москве стартовала проработка встречи глав двух государств в Европе, заключил Рар.

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден получил секретный доклад американских разведывательных служб о происхождении коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, но подробности документа она раскрывать не стала.