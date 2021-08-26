Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 15:02
15:00
Спорт
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
15:00
Видео
Столб пепла высотой в три с половиной километра выбросил вулкан на Курилах
14:57
Спорт
Шпажист Александр Кузюков завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
14:56
Происшествия
Самодельную бомбу нашли на вокзале в Омске
14:54
Общество
Юрий Куклачев поддержал инициативу Госдумы об ограничении числа питомцев в квартирах
14:52
Происшествия
«Талибан» заявил об отсутствии доказательств причастности бен Ладена к терактам 11 сентября
14:51
Экономика
Официальный курс доллара приблизился к 74 рублям
14:45
Общество
Невролог опроверг заявления о специфическом воздействии COVID-19 на мозг заболевшего
14:43
Общество
Эксперт рассказал, почему представители Запада опасаются посещать российский Крым
14:42
Общество
В Новосибирске обсудили привлечение в Россию иностранных ученых
Все новости

Политолог Рар рассказал, как Байден извинялся за оскорбления в адрес Путина
Политика
Политолог Рар рассказал, как Байден извинялся за оскорбления в адрес Путина
Федеральное агентство новостей

Берлин, 26 августа. Немецкий политолог Александр Рар рассказал, как президенту США Джо Байдену пришлось извиняться перед российским лидером Владимиром Путиным.

Сделав скандальное заявление о Путине, Байден быстро осознал свою ошибку и поспешил извиниться за резкие высказывания в интервью американскому телеканалу ABC News, напомнил эксперт.

«Не совсем понятно, чем именно руководствовался президент США, однако стоит отметить, то насколько быстро он осознал глупость своей выходки и попытался извиниться», — говорит Рар в эфире YouTube-канала «Соловьев Life».

Как заявил ведущий немецкий политик Грегор Гизи, сейчас отношение Байдена к Путину гораздо менее предвзятое, чем раньше. Руководство Белого дома нацелено сотрудничать с Россией в самых важных сферах. Позитивные изменения начались именно после скандального интервью Байдена, сказал Рар.

«Байден в тот же день начал раскаиваться. Понял, что сделал катастрофическую ошибку, и начал слушать своих советников», — считает политолог.

Сразу после того, как Байден позвонил Путину и извинился, в Вашингтоне и Москве стартовала проработка встречи глав двух государств в Европе, заключил Рар.

Ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден получил секретный доклад американских разведывательных служб о происхождении коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, но подробности документа она раскрывать не стала.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Рар рассказал, как Байден извинялся за оскорбления в адрес Путина
путин байден рар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru