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Пловец Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:45
Спорт
Пловец Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
ТАСС  /  John Walton / PA Wire

Токио, 26 августа. Россиянин Андрей Калина принес победу сборной в соревнованиях по плаванию брассом на Паралимпийских играх.

Пловец Андрей Калина выступил на соревнованиях по плаванию брассом на 100 метров. Спортсмен преодолел расстояние всего за 1 минуту 7,24 секунды. Паралимпиец завоевал золотую медаль, соревнуясь в категории SB8, которая объединяет участников с поражением опорно-двигательного аппарата.

Победа спортсмена позволила России оказаться на четвертой строчке в медальном зачете. Серебро завоевал Оскар Сальгеро Галистео, который представляет Испанию. Бронза досталась Яну Гуанлуну из Китая.

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паралимпиада плавание золотая медаль
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