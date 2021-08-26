Пловец Калина завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Токио, 26 августа. Россиянин Андрей Калина принес победу сборной в соревнованиях по плаванию брассом на Паралимпийских играх.

Пловец Андрей Калина выступил на соревнованиях по плаванию брассом на 100 метров. Спортсмен преодолел расстояние всего за 1 минуту 7,24 секунды. Паралимпиец завоевал золотую медаль, соревнуясь в категории SB8, которая объединяет участников с поражением опорно-двигательного аппарата.

Победа спортсмена позволила России оказаться на четвертой строчке в медальном зачете. Серебро завоевал Оскар Сальгеро Галистео, который представляет Испанию. Бронза досталась Яну Гуанлуну из Китая.