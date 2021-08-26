Шпажист Александр Кузюков завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Токио, 26 августа. Фехтовальщик Александр Кузюков выиграл золото на летних Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках. Россиянин стал лучшим на шпагах.

В финальном поединке представитель сборной России сразился с бразильским фехтовальщиком Жоване Гиссоне. Встреча завершилась со счетом 15:8 в пользу россиянина.

Золото стало первым для российских фехтовальщиков на Паралимпиаде в Токио. Кузюков выступал в категории B, где представлены спортсмены, не имеющие возможности полностью контролировать свое тело или руку для фехтования.