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Шпажист Александр Кузюков завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 26 августа 2021 15:00
Спорт
Шпажист Александр Кузюков завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
wikipedia.org  /  Scazon / CC BY 2.0

Токио, 26 августа. Фехтовальщик Александр Кузюков выиграл золото на летних Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках. Россиянин стал лучшим на шпагах.

В финальном поединке представитель сборной России сразился с бразильским фехтовальщиком Жоване Гиссоне. Встреча завершилась со счетом 15:8 в пользу россиянина.

Золото стало первым для российских фехтовальщиков на Паралимпиаде в Токио. Кузюков выступал в категории B, где представлены спортсмены, не имеющие возможности полностью контролировать свое тело или руку для фехтования.

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