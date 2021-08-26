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«Талибан» передал НАТО информацию о готовящемся теракте в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:06
Происшествия
«Талибан» передал НАТО информацию о готовящемся теракте в аэропорту Кабула
Global Look Press  /  Str

Кабул, 26 августа. Министр информации «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) Забихулла Моджахед прокомментировал информацию об угрозе теракта в аэропорту Кабула.

По словам Моджахеда, вероятность атаки со стороны террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) является «небольшой и неконкретной», однако не исключены провокации с убийством с целью очернения «Талибана».

Ранее власти США, Австралии и Великобритании призвали всех путешественников покинуть аэропорт афганской столицы и укрыться в безопасном месте, потому что в ближайшие часы там может случиться теракт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул теракт аэропорт талибы
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