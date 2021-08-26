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Полина Гагарина призналась во лжи по поводу трюка каскадера в клипе
Шоу-бизнес
Полина Гагарина призналась во лжи по поводу трюка каскадера в клипе
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 26 августа. Певица Полина Гагарина не так давно подверглась обвинениям со стороны защитников профессии каскадера. Люди считают, что она обесценивает данную работу. На животрепещущую тему она опубликовала пост в историях своего Instagram-аккаунта.

«Чтобы закрыть эту тему и не обесценивать ничей труд (что никогда не входило в мои правила), я хочу поблагодарить Свету Токарскую, которая исполняла трюк», — написала певица.

Полина Гагарина призвала своих поклонников относиться к этой жизни с большей долей иронии.

Суть проблемы в том, что исполнительница неожиданно заявила, что опасный трюк в видеоклипе, снятом на песню «Вчера», она исполнила сама. После чего российская гимнастка Карина Асмус обвинила певицу во лжи, отметив, что она таким образом обесценивает труд каскадеров.

Публичные люди часто оказываются в эпицентре скандала. Иногда они делают это по своей инициативе. Существует даже выражение — не бывает хорошей или плохой славы, бывает только слава. А ведь и правда, чем публичнее человек, тем более открытой его жизнь становится для публики. Причем курировать это он может самостоятельно. Не секрет, что звезды шоу-бизнеса любят «хайпить» таким образом.

Так, например, в конце лета 2019 года король российской эстрады Филипп Киркоров стал главным героем видео, устроив напоказ истерику на конкурсе «Новая волна».

Двумя годами ранее в СМИ разгорелся скандал о харассменте соучредителя студии Miramax Films Харви Вайнштейна. Американский продюсер тогда получил изрядную долю общемировой ненависти. Против него восстал чуть ли не весь Голливуд. Целых 13 женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна.

Ранее сообщалось, какие наряды для красной ковровой дорожки на «Новой волне — 2021» выбрали российские звезды.

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