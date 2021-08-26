Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 15:02
15:00
Спорт
Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
15:00
Видео
Столб пепла высотой в три с половиной километра выбросил вулкан на Курилах
14:57
Спорт
Шпажист Александр Кузюков завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио
14:56
Происшествия
Самодельную бомбу нашли на вокзале в Омске
14:54
Общество
Юрий Куклачев поддержал инициативу Госдумы об ограничении числа питомцев в квартирах
14:52
Происшествия
«Талибан» заявил об отсутствии доказательств причастности бен Ладена к терактам 11 сентября
14:51
Экономика
Официальный курс доллара приблизился к 74 рублям
14:45
Общество
Невролог опроверг заявления о специфическом воздействии COVID-19 на мозг заболевшего
14:43
Общество
Эксперт рассказал, почему представители Запада опасаются посещать российский Крым
14:42
Общество
В Новосибирске обсудили привлечение в Россию иностранных ученых
Все новости

ФАС подозревает крупнейших производителей арматуры в картельном сговоре
Экономика
ФАС подозревает крупнейших производителей арматуры в картельном сговоре
fas.gov.ru  /  Федеральная Антимонопольная Служба

Москва, 26 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших производителей арматуры на предмет картельного сговора.

Субъектами проверки стали НЛМК, ПМХ, «Новосталь-М» и «Тулачермет-Сталь».

«В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты ФАС намерены проанализировать обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях указанных производителей признаков ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на продукцию. В ходе проверок надзорный орган оценит систему ценообразования у компаний, а также изучит причины возможного необоснованного повышения стоимости арматуры.

Представители ФАС ранее опровергли получение жалоб от западных платежных систем. Они прокомментировали ситуацию с крупным российским ретейлером Wildberries, изменившим принцип отображения стоимости товаров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / ФАС подозревает крупнейших производителей арматуры в картельном сговоре
фас картельный сговор арматура
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru