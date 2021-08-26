ФАС подозревает крупнейших производителей арматуры в картельном сговоре

Москва, 26 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших производителей арматуры на предмет картельного сговора.

Субъектами проверки стали НЛМК, ПМХ, «Новосталь-М» и «Тулачермет-Сталь».

«В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты ФАС намерены проанализировать обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях указанных производителей признаков ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на продукцию. В ходе проверок надзорный орган оценит систему ценообразования у компаний, а также изучит причины возможного необоснованного повышения стоимости арматуры.

Представители ФАС ранее опровергли получение жалоб от западных платежных систем. Они прокомментировали ситуацию с крупным российским ретейлером Wildberries, изменившим принцип отображения стоимости товаров.