Суд оштрафовал Twitter на 17 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей

Москва, 26 августа. Социальная сеть Twitter оштрафована на 17 млн рублей. Причиной такого решения послужил отказ в локализации баз данных российских пользователей на территории РФ.

Мировой суд в Москве признал соцсеть виновной в нарушении российского законодательства. Ранее Twitter уже привлекался за нарушение закона локализации данных россиян на территории РФ. Так, в четверг, 26 августа, социальная сеть была привлечена за повторное нарушение закона, об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Также WhatsApp впервые оштрафован за отказ локализовать в РФ данные пользователей. Ему назначен штраф в размере 4 миллионов рублей.