WhatsApp впервые оштрафован за отказ локализовать в РФ данные пользователей

Москва, 26 августа. Российский суд вынес решение в отношении мессенджера WhatsApp. Ему был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей.

Таганский районный суд Москвы рассмотрел протоколы, составленные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в отношении мессенджера WhatsApp. Об этом сообщается на официальном портале службы.

Решением суда мессенджеру был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ локализовать в России данные пользователей. Отмечается, что штраф также был назначен социальной сети Twitter. Его сумма составила 17 миллионов рублей.