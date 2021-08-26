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WhatsApp впервые оштрафован за отказ локализовать в РФ данные пользователей

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:11
Происшествия
WhatsApp впервые оштрафован за отказ локализовать в РФ данные пользователей
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 26 августа. Российский суд вынес решение в отношении мессенджера WhatsApp. Ему был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей.

Таганский районный суд Москвы рассмотрел протоколы, составленные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в отношении мессенджера WhatsApp. Об этом сообщается на официальном портале службы.

Решением суда мессенджеру был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ локализовать в России данные пользователей. Отмечается, что штраф также был назначен социальной сети Twitter. Его сумма составила 17 миллионов рублей.

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whatsapp штраф данные
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