Экс-жена Краско Наталья Вяль заявила, что у нее нет никаких чувств к актеру

В беседе с ФАН бывшая жена Краско Наталья Вяль заявила, что не считает себя близким для него человеком.

«Я не близкий для него человек, я вообще его бывшая жена, я с ним давно развелась. Я совсем не близкий человек, я просто ему сочувствую и забочусь о нем, потому что совесть у меня такая. Чувств у меня к нему никаких нет, кроме того, что, если ему плохо, надо помочь. Вот и все», — уточнила Вяль.

При этом она отмечает, что, как только Краско переехал к ней жить, СМИ начали говорить об этом и все ожидали, что пара воссоединится.

«Вы вообще такие все смешные. Ему 90 лет! Какая пара? Какие близкие люди? Ну да, у нас есть общие дети…» — резюмирует Вяль.

При этом она порекомендовала всему журналистскому сообществу получать официальную информацию о состоянии здоровья госпитализированного в реанимацию Краско у его директора Вячеслава Смородинова, а ее не тревожить.

Ранее ФАН писал, что Наталья Вяль прокомментировала ФАН состояние здоровья ее бывшего мужа Ивана Краско, которому стало плохо на даче.