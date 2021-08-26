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Экс-жена Краско Наталья Вяль заявила, что у нее нет никаких чувств к актеру
Шоу-бизнес
Экс-жена Краско Наталья Вяль заявила, что у нее нет никаких чувств к актеру
Global Look Press  /  Zamir Usmanov

В беседе с ФАН бывшая жена Краско Наталья Вяль заявила, что не считает себя близким для него человеком.

«Я не близкий для него человек, я вообще его бывшая жена, я с ним давно развелась. Я совсем не близкий человек, я просто ему сочувствую и забочусь о нем, потому что совесть у меня такая. Чувств у меня к нему никаких нет, кроме того, что, если ему плохо, надо помочь. Вот и все», — уточнила Вяль.

При этом она отмечает, что, как только Краско переехал к ней жить, СМИ начали говорить об этом и все ожидали, что пара воссоединится.

«Вы вообще такие все смешные. Ему 90 лет! Какая пара? Какие близкие люди? Ну да, у нас есть общие дети…» — резюмирует Вяль.

При этом она порекомендовала всему журналистскому сообществу получать официальную информацию о состоянии здоровья госпитализированного в реанимацию Краско у его директора Вячеслава Смородинова, а ее не тревожить.

Ранее ФАН писал, что Наталья Вяль прокомментировала ФАН состояние здоровья ее бывшего мужа Ивана Краско, которому стало плохо на даче.

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краско личная жизнь
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