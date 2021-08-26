Болгары указали на «стокгольмский синдром» Софии из-за позиции по Крыму

София, 26 августа. Читатели болгарского издания прокомментировали слова главы МИД страны Светлана Стоева о Крыме.

Дипломат выступил с заявлением по полуострову на саммите «Крымской платформы». Министр назвал регион украинским и призвал его «освободить».

Болгары высмеяли главу МИД после выступления дипломата на «Крымской платформе». Пользователи Сети также раскритиковали местные власти, отметив их характерную антироссийскую особенность.

«Все партии, вошедшие в 46-е народное собрание, объединяет то, что они профессиональные русофобы, удобные нынешней системе. Если вас устраивает готовность болгарского МИД участвовать в политических и военных объединениях против России, продолжайте за них голосовать», — подчеркнул один из комментаторов.

Болгары иронично предложили Светлану Стоеву лично взять винтовку и отправиться «освобождать» Крым. Они обратили внимание на пустую болтовню политиков, ведущую лишь к обострению отношений с Москвой, и указали на «стокгольмский синдром» Софии из-за позиции по полуострову.

Ранее политолог Иван Мезюхо констатировал провал «Крымской платформы». По мнению эксперта, некоторые участники приехали на саммит, дабы обсудить сторонние проблемы, связанные с Киевом.