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Саратовец расправился с собутыльником из-за обвинений в нетрадиционной ориентации
Происшествия
Саратовец расправился с собутыльником из-за обвинений в нетрадиционной ориентации
Пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области  / 

Маркс, 26 августа. Следственный комитет завершил расследование убийства 47-летнего местного жителя. Уголовное дело в отношении 40-летнего обвиняемого, полностью признавшего свою вину, отправлено в суд.

Подозреваемый убил своего собутыльника из-за обвинений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Потерпевший скончался от множественных ударов ножом. 

«Люди, ранее отбывавшие уголовное наказание, крайне нетерпимо относятся к подобным обвинениям. Разумеется, это ни в коем случае не оправдание. Теперь убийца проведет 8–10 лет в колонии строгого режима, других вариантов нет», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник УФСИН, пожелавший остаться анонимным.

Ранее два сотрудника саратовской колонии попались на взятке. Обвиняемые получили от директора компании 326 тыс. рублей.

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убийство нож саратовская область
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