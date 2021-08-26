Саратовец расправился с собутыльником из-за обвинений в нетрадиционной ориентации

Маркс, 26 августа. Следственный комитет завершил расследование убийства 47-летнего местного жителя. Уголовное дело в отношении 40-летнего обвиняемого, полностью признавшего свою вину, отправлено в суд.



Подозреваемый убил своего собутыльника из-за обвинений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Потерпевший скончался от множественных ударов ножом.

«Люди, ранее отбывавшие уголовное наказание, крайне нетерпимо относятся к подобным обвинениям. Разумеется, это ни в коем случае не оправдание. Теперь убийца проведет 8–10 лет в колонии строгого режима, других вариантов нет», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник УФСИН, пожелавший остаться анонимным.

Ранее два сотрудника саратовской колонии попались на взятке. Обвиняемые получили от директора компании 326 тыс. рублей.