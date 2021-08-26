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В Москве сорвалась пресс-конференция главного тренера «Динамо» Сандро Шварца

  /   Обновлено: 26 августа 2021 14:30
Спорт
В Москве сорвалась пресс-конференция главного тренера «Динамо» Сандро Шварца
Global Look Press  /  Thomas Frey/dpa

Москва, 26 августа. Пресс-конференция главного тренера футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварца перед матчем с московским «Локомотивом» была прервана.

Причиной срыва мероприятия стали сработавшая в здании сигнализация и сообщение о необходимости срочной эвакуации. Сообщается, что в здании было обнаружено задымление.

Во время предматчевой пресс-конференции немецкий тренер отвечал на вопросы журналистов в преддверии шестого тура Тинькофф РПЛ. Матч между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет 27 августа в 18:00 по московскому времени.

Ранее аналитики ФАН попытались предсказать успешность нового тренера сборной России Валерия Карпина. Предварительный анализ сделан исходя из примерного состава новой российской команды.

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футбол локомотив динамо шварц
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