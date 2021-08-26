Талибы потребуют возврата денег, вывезенных экс-президентом Гани за рубеж

Кабул, 26 августа. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) намерено потребовать возврата денежных средств, которые предположительно вывез с собой за границу бывший президент Афганистана Ашраф Гани. Об этом заявил спикер группировки Забиулла Муджахид, назначенный талибами новым министром информации.

В своем интервью для российских СМИ Муджахид заявил:

«Бывший президент, когда он бежал, снял со счетов огромную сумму денег. Мы еще подсчитываем, сколько он украл. Как только у нас будет цифра, мы потребуем, чтобы их вернули афганскому народу».

Taliban’s Minister of Information: “The former President, as he fled, tole a huge amount of money from banks and accounts. We are still counting how much he stole. Once we have a number, we will demand to be returned to the Afghan people” — Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) August 26, 2021

Напомним, Ашраф Гани покинул территорию Афганистана 15 августа — в день, когда боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу, захватив перед этим практически все ключевые административные центры республики. Группировка потребовала мирной передачи власти, после чего начались переговоры с официальными властями страны.

Впоследствии Гани снял с себя президентские обязанности и подал в отставку. Он вылетел из Афганистана в неизвестном направлении, из-за чего подвергся резкой критике как внутри страны, так и на международных площадках.

The UAE Ministry of Foreign Affairs and Intl Cooperation stated: “The UAE has welcomed President Ashraf Ghani and his family into the country on humanitarian grounds.” pic.twitter.com/bM4q4WbNKv — TOLOnews (@TOLOnews) August 18, 2021

Впоследствии выяснилось, что экс-президент находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Сообщалось, что он также мог вывезти с собой крупную сумму денег — посол Афганистана в Таджикистане озвучивал информацию о 169 миллионах долларов.

Сам Гани обвинения в хищении денежных средств отверг. Он подтвердил факт пребывания на территории ОАЭ, а также отметил, что рассчитывает в ближайшем будущем вернуться в Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.