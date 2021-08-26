Марокко продолжит поддерживать политический процесс в Ливии

Рабат, 26 августа. Плебисцит, запланированный на 24 декабря, сыграет важную роль в решении вопроса легитимности в Триполи. Об этом заявил министр иностранных дел Марокко Насер Бурита во время пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем главы Президентского совета Ливии Абдаллой аль-Лафи.

Министр указал на существование трудностей в политическом урегулировании, а также в выполнении обязательств в некоторых аспектах военной сферы и в области безопасности. По его словам, Марокко знает обо всех препятствиях, но не предложит Триполи готового «рецепта» для их преодоления.

Бурита подчеркнул, что роль Рабата состоит в том, чтобы сопровождать усилия ливийцев до тех пор, пока те не достигнут приемлемого решения. Он подчеркнул, что всеобщие выборы представляют собой важное событие. Плебисцит сможет закрыть разногласия в вопросе легитимности власти в североафриканской стране.

Глава МИД Марокко заявил, что его государство продолжит поддерживать ливийский диалог с целью продвижения процесса урегулирования. При этом королевство не преследует узкие интересы, а руководствуется стремлением помочь в реализации чаяний братского народа.

Министр объявил, что в ближайшие недели состоится ливийско-марокканский экономический форум. Участниками мероприятия станут бизнесмены из двух государств.

На днях пройдет заседание совместного консульского комитета. Встреча посвящена рассмотрению вопросов, представляющих общий интерес. В частности, стороны обсудят выдачу виз и возобновление авиасообщения.

Тем временем Ливия готовится к проведению международной конференции в поддержку стабильности и безопасности в регионе. Мероприятие пройдет в ближайшее время с участием ряда соседних стран.