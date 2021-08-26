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Путин одобрил строительство памятных объектов в Беслане

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:59
Общество
Путин одобрил строительство памятных объектов в Беслане
Пресс-служба Движения - Петербург - «Город Перемен!»  /  Движение - Петербург - «Город Перемен!»

Беслан, 26 августа. Президент России Владимир Путин перед годовщиной трагедии в Беслане встретился с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло и одобрил строительство памятников.

Глава российского государства также пообещал помочь с реабилитацией и обучением пострадавших в Беслане. Путин подчеркнул, что произошедший теракт — трагический эпизод в жизни страны. Он уточнил, что этот фрагмент истории требует особого внимания и участия в настоящее время.

Напомним, террористы захватили в заложники школьников и учителей 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение двух с половиной дней злоумышленники удерживали в заминированном здании более 1100 человек, отказывая им в еде и других жизненно важных вещах.

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