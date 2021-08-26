Звезда «Черной пантеры» Райт госпитализирована во время съемок сиквела фильма Marvel

Лос-Анджелес, 26 августа. Американская актриса Летишиа Райт госпитализирована в Бостоне. Звезда получила травмы на съемках продолжения супергеройского боевика «Черная пантера».

Поклонникам киновселенной Marvel артистка известна по роли Шури, принцессы Ваканды и сестры Т'Чаллы. Во время съемок сиквела, который получил название «Черная пантера: Ваканда навсегда» Райт травмировалась, когда выполняла сложный элемент.

По информации издания Deadline, которое ссылается на свои источники, актриса попала в больницу с незначительными травмами после инцидента с каскадером. Ситуация произошла во время ночных съемок в Бостоне. По данным инсайдеров, звезду «Черной пантеры» довольно быстро отпустили домой, не обнаружив серьезных повреждений.

Ранее стало известно, что в фильме о Ваканде впервые появится преемница Железного человека Рири Уильямс. Роль новой супергероини сыграет американская актриса Доминика Торн, об этом рассказал глава Marvel Studios Кевин Файги. Премьера фильма «Черная пантера: Ваканда навеки» запланирована на июль следующего года.