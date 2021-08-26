Второй прототип спорткара «Крым» разработали для военной полиции

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» продемонстрировали второй опытный образец родстера «Крым». Создатели обсудили перспективу использования двухместного автомобиля в ГИБДД.

Разработчики преследовали цель создать автомобиль не только для использования в госструктурах. Спорткар оборудовали деталями «Лады Калины», что сделало его доступным для покупки. В 2016 году минимальной ценой автомобиля называли 650 тысяч рублей.

«Чтобы этот автомобиль был доступным по цене, мы выбрали узлы агрегата производства АвтоВАЗ, то есть на основе автокомпонентов отечественного производителя мы построили эту машину. Благодаря этому достигается хорошая ремонтопригодность и доступная стоимость», — объясняет Ирина Возмищева, инженер КБМ при МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Автомобиль «Крым» разрабатывали студенты и аспиранты МГТУ имени Баумана на протяжении восьми лет. Характеристики спорткара «Крым» для военной полиции держат в секрете. ВАИ не заказывала такой автомобиль, инициатива шла от КБМ. В Минобороны были приятно удивлены результатом разработчиков.

Стандартная комплектация позволяет развивать скорость до 220 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Родстер оснащено 1,6-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил.

«Сейчас мы занимаемся разработкой третьего прототипа. Далее мы планируем выпустить этот автомобиль в мелкосерийное производство», — рассказывает Ирина Возмищева.

Автомобиль уже заинтересовал производителей и готовится к серийному выпуску ограниченным тиражом. Создатели уже получили международный код изготовителей транспортного средства.