Беспилотник бойцов ВСУ атаковал населенный пункт в Донбассе

Донецк, 26 августа. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал населенный пункт в Донбассе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Беспилотный летательный аппарат открыл огонь по населенному пункту Васильевка. Была сброшена самодельная взрывчатка с запальным механизмом из двух зарядов, говорится в сообщении. Взрыв привел к повреждению 12 квадратных метров кровли, стен и оконных блоков жилого дома.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Весной 2021 года ситуация обострилась, поскольку Вооруженные силы Украины стали чаще устраивать провокации. Так, 25 августа военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранение в результате обстрела со стороны бойцов ВСУ.