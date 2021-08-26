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Беспилотник бойцов ВСУ атаковал населенный пункт в Донбассе

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:52
Новороссия
Беспилотник бойцов ВСУ атаковал населенный пункт в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 26 августа. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал населенный пункт в Донбассе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Беспилотный летательный аппарат открыл огонь по населенному пункту Васильевка. Была сброшена самодельная взрывчатка с запальным механизмом из двух зарядов, говорится в сообщении. Взрыв привел к повреждению 12 квадратных метров кровли, стен и оконных блоков жилого дома.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Весной 2021 года ситуация обострилась, поскольку Вооруженные силы Украины стали чаще устраивать провокации. Так, 25 августа военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранение в результате обстрела со стороны бойцов ВСУ.

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