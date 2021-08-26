«Дурновкусие»: режиссер театра им. Райкина оценил участие Бузовой в спектакле про Сталина

Санкт-Петербург, 26 августа. Режиссер Театра эстрады им. Аркадия Райкина Илья Архипов прокомментировал появление телеведущей Ольги Бузовой на сцене МХАТа им. Горького.

Архипов принял участие в брифинге на тему нынешнего положения российских театров, который состоялся в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В ответ на вопрос, можно ли таким персонажам, как Бузова, давать сцену, режиссер удивился: в чем известная телеведущая в данном случае виновата.

«Она человек. Как она себя называет, «королева хайпа». У меня возникает вопрос только к руководящему составу театра, который ее пригласил. Я высказываю только свое мнение. Дурновкусие ли это? Безусловно. Свалились в антрепризу», — заявил Архипов.

Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что Бузова играла очень много в антрепризных спектаклях. По его словам, она выходила на сцену, что-то шутила, а люди смеялись.

«Потому что это Бузова. Это человек-фрик для многих. А большой театр с великолепной историей, со сложным интересным репертуаром, хорошими режиссерскими работами вдруг какую-то антрепризную постановку делает, приглашая на роль Ольгу Бузову», — рассказал режиссер.

Архипов указал на то, что Бузова является блогером и телеведущей, а не театральной исполнительницей. По словам режиссера, это ее путь, на котором ей приходится несладко. Однако к участию в своих постановках он Бузову приглашать не намерен.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

«Если бы я работал в продюсерской конторе режиссером, я бы сказал. Ребята, все, у нас все. <...> Я как себе это представляю. Собрался административный состав театра перед новым сезоном, и говорят: «Ребята, после пандемии все плохо. Денег нет, спектаклей и идей нет, нормальных режиссеров нет, или они просят миллиарды-миллионы. Давайте позовем Бузову»», — поделился мнением театрал.

Режиссер также обратил внимание, что стоимость билетов на представление про молодого Сталина «Счастливый грузин» с участием Бузовой составляла 10–15 тыс. рублей, а чтобы сидеть в первом ряду, нужно было заплатить 100 тыс. рублей. При этом люди не просто их покупают, но и даже перекупают, добавил Архипов.

Премьерный показ спектакля Ренаты Сотириади с участием Ольги Бузовой прошел 11 июня. Телеведущая также должна была появиться на сцене в сентябрьских представлениях, но их перенесли в связи с предстоящими выборами в Госдуму.