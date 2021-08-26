Россиянин Андрей Граничка стал серебряным призером Паралимпиады в комплексном плавании

Токио, 26 августа. Российский пловец Андрей Граничка занял второе место в комплексном плавании на дистанции 200 метров на 16-й летней Паралимпиаде.

Андрей Граничка стал серебряным призером Паралимпийских игр в комплексном плавании на дистанции 200 метров в категории SM6. Он уступил лишь колумбийцу Нельсону Криспину Корсо, установившему мировой рекорд. Граничка преодолел дистанцию за 2 минуты 40,92 секунды. Третье место занял китайский пловец Цзя Хунгуан.

Граничка является многократным призером континентальных и мировых первенств. Он начал заниматься плаванием в севастопольском Центре адаптивного спорта «Инваспорт».