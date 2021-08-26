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Принц Гарри готов назвать родственника, которого Меган Маркл обвиняла в расизме
Шоу-бизнес
Принц Гарри готов назвать родственника, которого Меган Маркл обвиняла в расизме
Pr Scr youtube.com  /  CBS

Лондон, 26 августа. Королевская семья взволнована выпуском мемуаров принца Гарри. Герцог Сассекский может раскрыть, кто из родственников отпускал расистские реплики в адрес Меган Маркл и ее сына.

Принц Гарри готовится взволновать общественность публикацией автобиографии. Книга поступит на прилавки Лондона уже следующей осенью, вскоре после платиново юбилея правления королевы Елизаветы II. Мемуары принца Гарри обещают быть откровенными, однако родственники герцога гадают, чем именно он планирует поделиться с читателями.

Королевский эксперт Ричард Кей уверен, что принцу Гарри придется пролить свет на главные скандалы и раскрыть, кого из членов королевской семьи Меган Маркл обвинила в расистских высказываниях. Об этом специалист рассказал в интервью изданию Daily Mail.

«Что он может предложить, кроме того, что уже было в СМИ? Чтобы оправдать свои огромные гонорары, ему придется рассказать в книге все. Ему придется раскрыть все тайны, которые он и Меган упомянули в мартовском интервью», — поделился эксперт.

Речь идет об интервью, в котором Меган Маркл поделилась неожиданной подробностью о сложных отношениях с семьей принца Гарри. Так, один из родственников был обеспокоен, с каким цветом кожи родится ее сын Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл нашли способ достичь равновесия после снятия с себя обязанностей старших членов королевской семьи. Биограф Омида Скоби рассказала о попытках герцогов Сассекских стать самостоятельнее.

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принц гарри королевская семья меган маркл
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