Россиянин Сотников завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио

Токио, 26 августа. Российский пловец Владимир Сотников стал обладателем бронзовой медали на летних Паралимпийских играх в Токио. Спортсмен пришел третьим в заплыве на дистанции 100 метров.

Сотников завоевал третье место в стометровке на спине в классе S13. Лидером соревнований стал белорусский паралимпиец Игорь Бокий, установивший новый мировой рекорд. Пловец преодолел дистанцию за 56,36 секунды. Серебро завоевал представитель Канады Николас-Гай Турбид.

Ранее стало известно о серебряной медали, которую для России завоевал пловец Роман Жданов. Паралимпиец занял второе место в стометровке вольным стилем.