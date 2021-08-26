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Бывшая жена Ивана Краско Наталья Вяль рассказала о его состоянии
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско Наталья Вяль рассказала о его состоянии
teatrvfk.ru  /  Официальный сайт театра им. В.Ф. Комиссаржевской

Санкт-Петербург, 26 августа. Бывшая супруга Ивана Краско Наталья Вяль, с которой в последнее время проживает известный актер, рассказала ФАН, что новых данных о его состоянии пока нет.

«Я сижу на даче, деталей не знаю. Его директор Вячеслав Смородинов больше деталей знает, потому что вчера он его повез в город, он же вместе с детьми дальше там «носился», а я здесь узнаю информацию далеко не первая», — рассказала Наталья Вяль, экс-супруга Ивана Краско.

Вяль говорит, что уже устала от звонков прессы и не хочет рассказывать о том, как все произошло.

«Я хочу попросить СМИ не звонить первое время семье, достаточно уже, я не пресс-служба его. У нас еще есть семья, которая в Польше живет, они тоже очень часто звонят. Поймите, невозможно сидеть на даче и каждый час иметь новости», — добавила Вяль.

Наталья Вяль предполагает, что уже сегодня врачи могут принять решение о переводе Краско из реанимации в обычную палату. Но об этом будет известно позже.

Ранее ФАН писал, что состояние Ивана Краско медики называют стабильным, он находится в сознании.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая жена Ивана Краско Наталья Вяль рассказала о его состоянии
госпитализация иван краско
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