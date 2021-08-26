Симферополь, 26 августа. Известный украинский блогер и журналист Павел Кухаркин приехал в Крым и снял видеосюжет, в котором рассказал о своих впечатлениях от отдыха на полуострове.

Украинец планировал приехать в Крым еще год назад, но его остановил коронавирус. Границы с Россией были закрыты и просто переехать территорию было невозможно. В результате блогер принял решение добраться до курорта через Крымский мост. По словам мужчины полуостров изменился в лучшую сторону.

«Потрясающий аэропорт, трасса «Таврида», по которой стало комфортно ездить, в целом многие объекты строятся, реконструируются, например, огромный парк в Ялте», — рассказал журналист в интервью «Октагон.Крым».

пресс-служба аэропорта Симферополь /

Также блогер добавил, что нет в Крыму упадка, о котором рассказывают украинские телеканалы. А когда снимут коронавирусные ограничения, то туристов станет еще больше, заметил Кухаркин.

wikipedia.org / Krishtal Aleksandr / CC BY-SA 3.0

Стоит отметить, что из минусов молодой человек выделил сервис. По словам блогера, он всегда был слабым местом полуострова. Также он рассказал, что в Крыму вполне нормально реагируют на украинскую речь. А в кафе и ресторанах спокойно относятся к просьбе обслужить на украинском языке.

«Я спросил у официантки, можете ли вы обслуживать на украинском, она сказала, что все понимает, но говорит с трудом. Хотя она родом из Украины и всю жизнь там прожила в Донецкой, Днепропетровской областях», — описал историю Кухаркин.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Блогер также высказался о дезинформации, которую распространяют украинские СМИ. Якобы жители Крыма живут бедно. На эту тему один из телеканалов даже снял сюжет, правда он оказался фейком, за что представители позже СМИ принесли публичное изменение.

Ранее другой блогер съездил в Крым и пообщался с местными жителями. Пользователь платформы «Яндекс.Дзен» узнал у крымчан, как изменилась их жизнь после 2014 года.