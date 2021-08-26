В Приангарье женщина из ревности истязала 17-летнюю девушку

Иркутск, 26 августа. Две взрослые женщины в городе Зима Иркутской области избили несовершеннолетнюю. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Преступление было совершено у местного супермаркета 6 августа. Уточняется, что 30-летние гражданки получили информацию, что девушка общается с супругом одной из них. В итоге они подкараулили школьницу и устроили над ней самосуд. Злоумышленницы отрезали жертве волосы, облили зеленкой, сняли с нее одежду и заставили бегать по двору. Происходящее снималось на телефон.

В настоящее время следователи допрашивают всех участников инцидента. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

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