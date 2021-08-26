Верховный суд оставил в тюрьме подозреваемого в коррупции экс-президента Мавритании

Нуакшот, 26 августа. Верховный суд Мавритании оставил в силе решение следователей о заключении под стражу бывшего национального лидера Мохаммеда ульд Абдель Азиза, пока не завершится разбирательство с предполагаемой финансовой коррупцией во время его президентства в 2009–2019 годах.

Ранее прокуратура попросила высшую судебную власть провести внеочередное заседание палаты по уголовным делам, чтобы рассмотреть просьбы адвокатов экс-главы страны, которые уже отклонили Следственный комитет и обвинение.

Группа защиты настаивала, что 64-летнего Мохаммеда ульд Абдель Азиза нужно не только освободить и вернуть часть арестованного имущества, но и разрешить бывшему президенту путешествовать как внутри, так и за пределами Мавритании.

«Решение Верховного суда заблокировало обращения адвокатов и не позволило ознакомиться с доказательствами обвинительного заключения, что нарушает закон, а также национальные и международные права», — отметили защитники.

По их словам, бывший глава государства попросил СК Мавритании прекратить произвольное задержание, но следователи не только отклонили запрос, но и не предоставили никаких юридических или фактических оснований для ареста.

Защита решила обжаловать отказ в надежде, что победит высшая судебная власть, которая устранит дисбаланс. Однако палата по уголовным делам Верховного суда поступила аналогично, что удивило адвокатов.

Так, подтвердился вердикт обвинения и следствия, что материалы дела не передадут защите, а Мохаммеду ульд Абдель Азизу не вернут имущество и не разрешат поездки. Отвечающая за экономические преступления палата также отклонила просьбу об освобождении.

«Представляется, что дело чисто политическое и не имеет ничего общего с коррупцией, которая использовалась в качестве предлога для того, чтобы помешать нашему клиенту. Он, несмотря на все вышесказанное, отстаивает законные права, особенно на защиту», — подчеркнули адвокаты.

В начале марта 2021 года прокуратура обвинила бывшего президента и его 12 помощников в отмывании денег и предоставлении неправомерных уступок в государственных сделках. В апреле имущество обвиняемых заморозили, а Мохаммеда ульд Абдель Азиза поместили под домашний арест в Нуакшоте, но с условием трижды в неделю отмечаться в полиции.

Требования экс-лидер не соблюдал, поэтому с июня находится в одиночном заключении в столичной частной тюрьме. Бывшего главу Мавритании обвинили в коррупции после почти 20-летнего правления.

Примечательно, что в октябре 2018 года Мохаммед ульд Абдель Азиз назначил министром обороны близкого соратника Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани, с которым в 2008-м организовал военный переворот и пришел к власти. Планировалось, что глава МО Мавритании станет преемником.

В ходе первого тура президентских выборов 2019 года Аль-Газуани получил 52% голосов избирателей и на пять лет занял пост национального лидера. Теперь наблюдатели рассматривают суд над Мохаммедом ульд Абдель Азизом как часть конфликта, возможно, уже и не с соратником, который хочет сохранить влияние в правительстве даже после окончания президентства. Власти отмечают, что суд является уголовным и не имеет ничего общего с политикой.