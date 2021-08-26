Ведьма Полынь заявила, что знает истинные обстоятельства гибели экстрасенса Дардо Кусто

В день смерти экстрасенс Дардо Кусто был потрясен разговором с одним очень важным для него человеком. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, основательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Собеседница выразила негодование из-за обилия всевозможных догадок о причинах гибели участника телевизионных шоу.

«Я возмущена тем, как СМИ тиражируют сплетни. Какой-то один дурак изначально сказал глупость, и все начали перепечатывать ее от разных имен, сайтов. Нельзя сказать, что Дардо был неудачником или пьянчугой, как о нем отзываются многие. Это ложь. Я общалась с этим человеком. Могу сказать, что Дардо Кусто был теплым, лучистым человеком. Да, у него были определенные психологические проблемы, но не в той форме, как об этом пишут в Сети», — сказала ведьма.

Алена Полынь также назвала обстоятельства, которые, по ее мнению, могли стать причиной трагедии.

«Смерть Дардо Кусто есть не что иное, как роковое стечение обстоятельств. Во-первых, полтора-два месяца до дня рождения и после — это критические периоды в жизни человека. Это время перестройки, перехода. В это время нужно себя особенно беречь и задумываться о качестве жизни. Дардо Кусто попадает в этот критический период в состоянии, когда он действительно решил менять свою жизнь к лучшему», — пояснила собеседница ФАН.

фото из личного архива Алены Полынь /

В завершение она предположила, какими могли быть истинные обстоятельства гибели экстрасенса.

«В день его смерти у него был разговор с человеком, который важен для него. Дардо Кусто уже нет в живых, так что я не могу раскрывать личность того, с кем была эта встреча. Не имею права. Тот разговор буквально сбил его с ног, поменял все его планы. У него опять возникла ситуация, когда весь мир агрессивен, несправедлив к нему. Дардо стал метаться, как птица в клетке, пока не погиб», — поведала основательница «Империи сильнейших ведьм».

Ранее Алена Полынь в беседе с ФАН назвала причину катаклизмов, охвативших мир в последнее время. По ее словам, ненастья вызваны началом нового 12-летнего цикла, который будет наполнен подобными катастрофами.