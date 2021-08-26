В Новосибирске обсудили привлечение в Россию иностранных ученых

Ханты-Мансийск, 26 августа. Делегация из Югры приняла участие в работе круглого стола «Привлечение иностранных ученых в Россию» в рамках VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021» в Новосибирске.

Эксперты, представляющие научно-исследовательские организации, ВУЗы, наукограды страны обсудили актуальные вопросы и предложения по формированию проекта по созданию дорожной карты плана мероприятий, направленных на привлечение кадров, прежде всего — научных, в Россию.

Не секрет, что в современных условиях важнейшим фактором, определяющим конкурентоспособность национальной экономики на мировом уровне, является приоритетность, первенство в научных исследованиях и разработках, высокий темп овладения новыми знаниями и создание инновационной продукции, сообщает информационно-аналитический портал Ugra-news. Другие государства уже давно и активно осуществляют рекрутинг ученых с использованием разных методов. В том числе в связи с пандемией новой тенденцией стало привлечение специалистов для онлайн-работы и чтения лекций.

Для повышения конкурентоспособности российской науки и образования крайне важно развитие международного сотрудничества и привлечение иностранных ученых для научной работы в России по приоритетным направлениям. В ходе работы круглого стола были обозначены основные проблемы и сложности, связанные с привлечением к работе в России иностранных ученых, и намечены пути их решения. Например, упрощение процедуры въезда в страну.

Были намечены конкретные сроки реализации мероприятий. Работа будет направлена на создание и совершенствование информационной поддержки ученых из других стран, совершенствование материально-технической базы, создание комфортной среды для научной деятельности, совершенствование механизма въезда на территорию России, трудоустройство специалистов, решивших остаться в РФ. Работа над созданием дорожной карты продолжается.

Ранее ФАН анонсировал участие президента РФ Владимира Путина в Восточном экономическом форуме. Он начнет свою работу во Владивостоке 1 сентября.