Брюссель, 26 августа. Европейские регуляции рынка энергоносителей оборачиваются против выгоды самих стран ЕС.

Государства Евросоюза последовательно проводят политику отказа от длительных контрактов. Считается, что система спотовых договоренностей препятствует несправедливому обогащению поставщиков. О минусах такого подхода говорится в материале РИА Новости.

Источником проблем для Европы оказался Третий энергопакет, регламентирующий поставки газа и электричества. Именно он послужил причиной отказа от гарантированных долгосрочных контрактов. Это само по себе накладывает отпечаток на рыночные цены, поднимая их еще выше.

В условиях высокого спроса российский газопровод «Северный поток — 2» станет важнейшим условием энергобезопасности Европы. Поставки через «СП-2» могут избавить европейцев от нехватки топлива зимой.