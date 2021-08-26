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Отказ от долгосрочных контрактов ударил по энергобезопасности ЕС

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:19
Экономика
Отказ от долгосрочных контрактов ударил по энергобезопасности ЕС
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 26 августа. Европейские регуляции рынка энергоносителей оборачиваются против выгоды самих стран ЕС.

Государства Евросоюза последовательно проводят политику отказа от длительных контрактов. Считается, что система спотовых договоренностей препятствует несправедливому обогащению поставщиков. О минусах такого подхода говорится в материале РИА Новости.

Источником проблем для Европы оказался Третий энергопакет, регламентирующий поставки газа и электричества. Именно он послужил причиной отказа от гарантированных долгосрочных контрактов. Это само по себе накладывает отпечаток на рыночные цены, поднимая их еще выше.

В условиях высокого спроса российский газопровод «Северный поток — 2» станет важнейшим условием энергобезопасности Европы. Поставки через «СП-2» могут избавить европейцев от нехватки топлива зимой.

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евросоюз энергия северный поток 2 поставки газа энергорынок энергобезопасность
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