В Кремле анонсировали встречу Путина и врио главы Северной Осетии

Москва, 26 августа. Президент России Владимир Путин и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло встретятся 26 августа, сообщили в Кремле.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на повестке совещания Путина и Меняйло сегодня будут дела Северной Осетии. Остальные планы российского лидера на четверг носят не публичный характер, добавил он.

«Глава государства работает в Кремле, где проведет ряд внутренних встреч и совещаний», — пояснил он представителям СМИ.

Ранее Песков сообщил журналистам, что миграционные власти и МИД РФ прорабатывают вопросы, которые связаны с приемом желающих покинуть Афганистан граждан. Сейчас позиция России относительно числа афганцев, которых государство готово принять, пока не сформулирована.