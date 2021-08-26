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Песков заявил, что Россия работает над вопросом о приеме желающих покинуть Афганистан

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:17
Политика
Песков заявил, что Россия работает над вопросом о приеме желающих покинуть Афганистан
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 августа. Миграционные власти и МИД РФ прорабатывают вопросы, которые связаны с приемом желающих покинуть Афганистан граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что позиция Российской Федерации относительно числа афганцев, которых государство готово принять, пока не сформулирована. Также он добавил, что Москва пока не выработала окончательную позицию по приему мигрантов из Афганистана.

Ранее он заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин собирается посетить детский лагерь «Океан» на Дальнем Востоке. По словам Пескова, визит главы государства запланирован на 1 сентября.

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Все новости / Политика / Песков заявил, что Россия работает над вопросом о приеме желающих покинуть Афганистан
россия афганистан песков
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