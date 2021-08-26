Кремль объявил об очном участии Путина в пленарном заседании ВЭФ

Москва, 26 августа. Президент России Владимир Путин примет очное участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), следует из заявления Кремля.

Глава государства посетит форум в рамках визита на Дальний Восток, который начнется 1 сентября. Президент поприветствовал участников и гостей VI Восточного экономического форума. Путин отметил, что мероприятие способствует укреплению партнерских связей между деловыми кругами России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. ВЭФ будет проходить с 2 по 4 сентября.

В четверг, 26 августа, президент встретится с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщили в Кремле.