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Песков: Москва заинтересована в нормализации ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:14
Политика
Песков: Москва заинтересована в нормализации ситуации в Афганистане
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Москва, 26 августа. Россия заинтересована в деэскалации напряженности на территории Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал журналистам приход к власти в республике движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). По его словам, произошедшее следует расценивать как «де-факто свершившийся процесс».

«Действительно, мы считаем, что доминирование «Талибана» в Афганистане, то есть де-факто приход «Талибана» к власти и взятие «Талибаном» под контроль большей части территории Афганистана, — это де-факто свершившийся процесс», — объяснил официальный представитель Кремля.

В то же время он подчеркнул, что Россия заинтересована в нормализации обстановке на территории Афганистана, а также прекращении распространении опиатов.

Ранее позицию Москвы касательно происходящего в республике объяснил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. По его словам, Россия пока анализирует происходящее и наблюдает за действиями талибов в вопросах прав человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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