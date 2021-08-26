Эстонская зрада: Альгис Микульскис о новом приговоре Украине — в Европе ей места нет

Украина обречена на вечное прозябание у порога ЕС и НАТО. Такой вывод можно сделать из интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которое она дала 23 августа изданию «Европейская правда».

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает итоги «Крымской платформы» сквозь призму заявлений эстонского лидера, сделанных явно по просьбе «старших товарищей из Брюсселя», и объясняет шокирующие Украину слова таллинской гостьи.

Вот и отгремели финальные аккорды украинского политического лета — по Крещатику проехались танки еще советских времен и турецкий бронированный «секонд-хенд», а на панелях «Крымской платформы» ее участники оживленно, хоть и бесполезно, поболтали о том, как будут совместно возвращать полуостров Киеву.

На праздновании Дня независимости я подробно останавливаться не стану. Отмечу лишь, что его мероприятия обошлись украинской казне в астрономические 5,4 миллиарда гривен — вот уж точно «лучше б пенсионерам раздали» — но это никак не спасло от символичного обрушения огромный флагшток в Херсоне…

А вот о «платформе» можно и поговорить.

Как бы ни надувал щеки Владимир Зеленский, высокостатусного саммита из мероприятия так и не случилось. Все те, на кого Киев возлагал особые надежды: США, Германия, Великобритания, Франция — прислали представителей уровня министров, не имеющих никакого отношения к теме встречи. Таким образом Запад дал понять, что он прекрасно видит перспективы решения крымской «проблемы» в пользу Украины, и перспективы эти абсолютно нерадужные.

Да и многие выступавшие, например глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, были весьма сдержаны по отношению к России и никаких сенсационных заявлений не делали. А президент Венгрии Янош Адер и вовсе обрушился на Украину из-за притеснений закарпатских венгров и ограничений в преподавании венгерского языка.

Тем не менее Зеленский и профессиональные украинцы, похоже, остались довольны. Их заметили, да и президенты некоторых стран все же приняли участие в форуме! Такие, например, как глава Эстонии Керсти Кальюлайд, которая побывала даже на украинско-российской границе в районе крымского Чонгара и на военном параде, где в качестве почетной гостьи сидела рядом с Зеленским.

Казалось бы, перемога и дружба навек! Но… Еще 23 августа, сразу по окончании работы «Крымской платформы», госпожа президент пообщалась с журналистами «Европейской правды» и наговорила им такого, что в киевском воздухе отчетливо запахло зрадой.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

Во-первых, Кальюлайд одним движением языка разрушила все украинские чаяния о скорейшем вступлении в ЕС. Грузинские и молдавские, кстати, тоже.

«Для вступления в ЕС нужно выполнить массу условий, а ни одно из этой тройки государств, будем говорить откровенно, не готово выполнить критерии членства. Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности. Поэтому, возможно, действительно есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдове или Грузии сотрудничать с ЕС так, как вы хотите. Однако ни одна из этих трех стран не готова к членству», — припечатала Кальюлайд корреспондентов.

А потом еще и добавила, что Эстония вошла в европейские структуры только после того, как перестал существовать СССР, но в ответ на реплику журналиста о том, что нужно дождаться распада России, порекомендовала не перегибать палку:

«Я вам советую не прибегать к таким прогнозам, потому что они крайне некорректны. Нельзя брать события из прошлого и пытаться повторить их в будущем».

Ответ же на вопрос о членстве Украины в НАТО был практически идентичным по смыслу ответу про ЕС.

«Хотя мы в Эстонии твердо поддерживаем предоставление вам ПДЧ и сближение с НАТО, но мы не знаем, когда и как это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории, именно поэтому я не говорю, что вы можете рассчитывать на присоединение к Альянсу, пока Украина не восстановит контроль над всей своей территорией. Как это восстановление должно произойти, мы пока не знаем. Но я оптимистична в том, что это произойдет», — тонко намекнула Кальюлайд на невыполнимость киевских желаний.

Федеральное агентство новостей /

Тут бы госпоже президенту остановиться да пощадить и без того уже фрустрированную аудиторию, но нет! Оказывается, уничтожение светлой украинской мечты о Европе было только цветочками. Ягодками же стали рассуждения на тему экономики и инвестиций — и тут уж Кальюлайд ударила наотмашь.

«Я, как президент Эстонии, много занимаюсь экономической дипломатией. И я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте в нее. Потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину».

А знаете, что самое показательное во всей этой истории? То, что Эстония очень чутко относится к европейским политическим трендам. То есть Керсти Кальюлайд озвучила не совсем собственные мысли, а, так сказать, «мнение старших товарищей из Брюсселя». Вот и получается, что дела у Украины гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд, а до ее амбиций никому нет дела.

В Киеве не понимают, что Европа все видит: и уничтоженные заводы мирового уровня, и тотальную коррупцию, и неонацизм, и то, что Крым украинским политиканам нужен исключительно в виде территории, но не людей. Не понимают в Киеве и того, что сама их страна интересует Запад только как таран в противостоянии с Россией. Не понимают и, наверное, уже не поймут. А может, и поймут, только Украины уже не будет.