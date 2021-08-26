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InfoBrics: водная блокада Крыма не оправдала надежд Киева

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:09
Политика
InfoBrics: водная блокада Крыма не оправдала надежд Киева
Федеральное агентство новостей

Афины, 26 августа. Украина не смогла осуществить собственные планы за счет водной блокады Крыма, а лишь помогла повысить темпы развития полуострова, уверен греческий политолог Пол Антонопулос.

Решение Киева заблокировать подачу воды стало фактом нарушения прав человека. Большинство крымчан выразили желание воссоединиться с Россией. Поэтому логика некоторых украинских политиков о «благословенной» блокаде, которая якобы приближает «возвращение» региона, является странной, уверен политолог. Он поделился мнением на портале InfoBrics.

«В этой связи поражает цинизм киевских властей, когда они утверждают, будто их беспокоит судьба крымчан», — отметил Антонопулос.

Водная блокада не оправдала надежд Украины, а Москва переиграла Киев. Россия сама может защитить обитателей полуострова и уже разработала с этой целью инфраструктурный план, предполагающий водное обеспечение региона, рассказал эксперт. Его слова приводит издание «ПолитРоссия».

«Будут построены новые водозаборы, дренажные системы и очистные сооружения. Многие инициативы уже реализуются», — подчеркнул политолог.

Ранее украинский блогер Татьяна Монтян рассказала о жизни на полуострове после воссоединения с Россией. Она обратила внимание на замену водных коммуникаций в регионе.

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