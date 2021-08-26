Паралимпийцы Исаев и Бартасинский завоевали медали в соревновании по плаванию в Токио

Токио, 26 августа. Российские спортсмены Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский стали призерами на Паралимпийских играх в Токио в соревновании по плаванию брассом.

Сообщается, что Исаев завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров, в то время как Бартасинский получил бронзу. Это обеспечило российской сборной уже 11 медалей на Паралимпиаде.

Отмечается, что золотым призером стал итальянский пловец Стефано Раймонди с результатом в 1 минуту 5,35 секунды. Исаев продемонстрировал результат в 1 минуту 7,45 секунды. Бартасинский отстал от итальянца на 2,71 секунды. Четвертое место в соревновании также досталось россиянину Дмитрию Григорьеву (+3,21 секунды).

Ранее сообщалось, что российский спортсмен Роман Жданов завоевал бронзу на Паралимпиаде в Японии. Он стал призером в соревнованиях на дистанции 100 метров в вольном стиле.