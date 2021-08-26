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Путин посетит детский лагерь «Океан» на Дальнем Востоке

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:18
Общество
Путин посетит детский лагерь «Океан» на Дальнем Востоке
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 26 августа. Президент России Владимир Путин намерен посетить детский лагерь «Океан» на Дальнем Востоке, об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Визит главы государства намечен на 1 сентября. Таким образом, Путин намерен встретиться и пообщаться с детьми в лагере «Океан», который находится на Дальнем Востоке. По словам Пескова, пребывание президента в регионе начнется с началом сентября, поэтому встреча с детьми пройдет в День знаний.

Кремль также объявил об очном участии Владимира Путина в пленарном заседании ВЭФ. Российский лидер посетит форум в рамках визита на Дальний Восток.

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дети путин океан встреча детский лагерь
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