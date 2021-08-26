Песков рассказал о процедуре выхода из статуса иноагента

Москва, 26 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность замены статуса иностранного агента на прежний.

Он озвучил срок процедуры. По словам Пескова, избавиться от статуса иноагента можно за год, однако никто еще этим не занимался. Пресс-секретарь выступил на брифинге.

Ранее политолог Сергей Карнаухов оценил ужесточение порядка ведения отчетности для НКО-иноагентов. Эксперт поддержал инициативу и отметил необходимость осуществлять детальный контроль за подобными организациями.