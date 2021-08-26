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Коротченко объяснил, почему претензии Японии на Курилы давно потеряли смысл
Армия
Коротченко объяснил, почему претензии Японии на Курилы давно потеряли смысл
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 августа. Любые споры относительно принадлежности Курильских островов не имеют смысла после принятия поправок в Конституцию России, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал РИА Новости слова генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като. Чиновник ранее раскритиковал планы российских военных провести в районе острова Итуруп учебные стрельбы.

На фоне этого Коротченко поставил точку в вопросе принадлежности Курил неожиданным предложением. По его словам, сотрудникам Министерства иностранных дел Японии стоило бы ознакомиться с содержанием Конституции Российской Федерации. Основной закон исключает любые действия и призывы, направленные на отчуждение части территории страны.

«Понятно, что японский МИД традиционно реагирует таким образом, но в данном случае ему можно только порекомендовать читать обновленную российскую конституцию, где вопрос каких-либо споров с Японией по выяснению статуса Курил закрыт раз и навсегда», — констатировал аналитик.

Ранее читатели японского издания Yahoo News Japan объяснили, почему Токио стоит забыть о Курилах. Они напомнили, что Курильские острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны, поэтому ее суверенитет над регионом сомнению не подлежит.

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россия япония курильские острова коротченко
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