Коротченко объяснил, почему претензии Японии на Курилы давно потеряли смысл

Москва, 26 августа. Любые споры относительно принадлежности Курильских островов не имеют смысла после принятия поправок в Конституцию России, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал РИА Новости слова генерального секретаря японского правительства Кацунобу Като. Чиновник ранее раскритиковал планы российских военных провести в районе острова Итуруп учебные стрельбы.

На фоне этого Коротченко поставил точку в вопросе принадлежности Курил неожиданным предложением. По его словам, сотрудникам Министерства иностранных дел Японии стоило бы ознакомиться с содержанием Конституции Российской Федерации. Основной закон исключает любые действия и призывы, направленные на отчуждение части территории страны.

«Понятно, что японский МИД традиционно реагирует таким образом, но в данном случае ему можно только порекомендовать читать обновленную российскую конституцию, где вопрос каких-либо споров с Японией по выяснению статуса Курил закрыт раз и навсегда», — констатировал аналитик.

Ранее читатели японского издания Yahoo News Japan объяснили, почему Токио стоит забыть о Курилах. Они напомнили, что Курильские острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны, поэтому ее суверенитет над регионом сомнению не подлежит.