Эфир: Почему российской молодежи важно знать историю своей страны

Насколько знание собственной истории важно для целостности и единства нации и страны? Об этом вопросе сегодня нам приходится задумываться все чаще, особенно на фоне грубого искажения правдивых исторических фактов.

Подстегнуло общественный диалог и недавнее заявление председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента России Владимира Мединского. На прошедшей научно-практической конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны» в рамках форума «Армия-2021» он предложил не только совершенствовать системы единого государственного экзамена, но и сделать ЕГЭ по истории обязательным для выпускников.

Насколько остро стоит проблема переписывания отечественной истории? Насколько необходимо молодому поколению знать настоящую историю своей страны и иметь представление о наших ценностях? Кто продвигает «новую хронологию» в высших образовательных кругах, в частности в РАН? И почему история, которую не переписать, становится инструментом борьбы в политических процессах?

На эти вопросы в ходе эфира отвечает публицист, историк и военный аналитик Борис Рожин.