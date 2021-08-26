Россия увеличила добычу газа и снизила производство СПГ в 2021 году

Москва, 26 августа. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России за июль составило 1,9 млн тонн, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2020-го, следует из материалов Росстата.

При этом по итогам семи месяцев на 15% увеличилась добыча газа, передает «ФедералПресс». Большая часть российского голубого топлива зарабатывается на месторождениях Ямала, здесь же работают крупнейшие в стране предприятия по производству СПГ.

В июле 2021-го один из российских СПГ-заводов — «Сахалин-2» — приостановил производство на плановый ремонт. Так, первая линия была остановлена 9 июля, вторая линия — 12 июля. Первую линию запустили 18 августа, пусконаладочные работы на второй технологической линии по-прежнему продолжаются.

Кроме того, РФ по итогам января-июля снизила производство полуобработанного золота на 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Росстат пока не приводит абсолютных показателей добычи и переработки драгметаллов.

Компания «Газпром» тем временем вернулась к наполнению своих подземных хранилищ газа в Европе после двухнедельного периода отбора.