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Россия увеличила добычу газа и снизила производство СПГ в 2021 году

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:24
Экономика
Россия увеличила добычу газа и снизила производство СПГ в 2021 году
wikipedia.org  /  Maciek Kwiatkowski / CC BY-SA 4.0

Москва, 26 августа. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России за июль составило 1,9 млн тонн, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период 2020-го, следует из материалов Росстата.

При этом по итогам семи месяцев на 15% увеличилась добыча газа, передает «ФедералПресс». Большая часть российского голубого топлива зарабатывается на месторождениях Ямала, здесь же работают крупнейшие в стране предприятия по производству СПГ.

В июле 2021-го один из российских СПГ-заводов — «Сахалин-2» — приостановил производство на плановый ремонт. Так, первая линия была остановлена 9 июля, вторая линия — 12 июля. Первую линию запустили 18 августа, пусконаладочные работы на второй технологической линии по-прежнему продолжаются.

Кроме того, РФ по итогам января-июля снизила производство полуобработанного золота на 0,9%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Росстат пока не приводит абсолютных показателей добычи и переработки драгметаллов.

Компания «Газпром» тем временем вернулась к наполнению своих подземных хранилищ газа в Европе после двухнедельного периода отбора.

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спг производство и добыча газа сахалин 2
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