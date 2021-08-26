«Пыль в глаза»: Романов раскрыл принципы работы западной пропаганды против России в ЦАР

Санкт-Петербург, 26 августа. Прозападное издание Foreign Policy выпустило очередной вброс, посвященный деятельности российских инструкторов в ЦАР. По сложившейся традиции материал строится на бездоказательных слухах, распространяемых в социальных сетях.

Клеветническую статью прокомментировал политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов. Спикер уверен, что повышение активности ангажированных СМИ напрямую связано с беспрецедентным провалом США на Ближнем Востоке и последующим подрывом позиций Вашингтона на мировой арене:

«Информационная кампания обоснована интересами США в Африке. В данный момент Запад находится на грани трагедии после восточного поражения спустя 20 лет безрезультатной деятельности. Американцы прямым текстом заявляют: Джо Байден — предатель родины. Вот правительство и дает команду западным СМИ всеми доступными методами заявить миру: не у одних нас все плохо! Посмотрите на другие страны! Вот у России там, в Африке, инструкторы что-то делают. Просто пыль в глаза, не более».

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Романов объяснил, какой методики придерживаются западные журналисты во время производства вбросов:

«План в том, чтобы бить по целой России, при этом выбирая за мишень какую-нибудь конкретную группу. Это и произошло с нашими инструкторами — они удобная цель. Во-первых, тут вам и африканская точка интереса, противостояние, в котором Запад боится отправиться на задворки. Во-вторых — подходящий для нападок объект, так как чем более благим делом ты занят, тем больше злых языков будут тебя обсуждать. На фоне неудачи в Афганистане успех соотечественников в ЦАР особо выгодно выделяется в глазах мировой общественности. США это не нужно, вот они и штампуют одно псевдорасследование за другим».

Global Look Press / Chris Kleponis / Keystone Press Agency

Также эксперт предположил, почему западные СМИ на регулярной основе выпускают клеветнические материалы, далекие от истины.

«Западные СМИ никогда не ставили своей целью вести серьезные расследования. Это их отработанная стратегия — эксплуатация слухов, фейков и, можно даже сказать, некоторого троллинга. Это не аргументированная информационная война, это переход на личности путем оскорбления оппонента всеми доступными методами. Штатам не нужна правда, им нужна удобная информация, лоббирующая геополитические интересы коллективного Запада. И если сегодня им удобно, что отечественные специалисты — плохие парни, так они и будут это подавать. Кампания продолжится, и методы будут те же. Разве что объект притязаний может измениться», — сказал в заключение Романов.

Ранее фейковый вброс Foreign Policy разоблачил руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Он заявил, что центральноафриканцы уже давно не верят новостям, приходящим с Запада.