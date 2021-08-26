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Минцифры РФ анонсировало корректировку брендбука «Госуслуг» после скандала

  /   Обновлено: 26 августа 2021 13:01
Экономика
Минцифры РФ анонсировало корректировку брендбука «Госуслуг» после скандала
facebook.com  /  Минцифры России

Москва, 26 августа. Некорректность формулировок в брендбуке «Госуслуг», которую заметили пользователи Сети, отметила пресс-секретарь «Госуслуг» Анна Ахмадиева.

Министерство выпустит новое руководство и обновит портал, сообщила она в комментарии изданию «Подъем». Данный брендбук был создан в 2015 году. По словам Ахмадиевой, в визуальный образах, транслируемых с брендом портала, нужно ориентироваться на основную целевую аудиторию.

«При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведем работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», — подчеркнула она.

Некорректные требования в руководстве «Госуслуг» обнаружил один из пользователей Twitter. В частности, там есть такие формулировки: «при поиске фотоизображений избегать использования образов людей не славянской внешности», «герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что властям нужно спланировать средства на обновление региональных отделений «Почты России». Граждане должны получать в них различного рода услуги.

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госуслуги минцифры Ахмадиева брендбук
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