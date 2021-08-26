В Подольске возбудили дело об убийстве после исчезновения 13-летнего мальчика

Московская область, 26 августа. В Подольске 13-летний школьник три дня назад ушел из дома в неизвестном направлении. Как стало известно ФАН, стражи порядка выдвигают версию, что ребенок мог стать жертвой неизвестного преступника.

В дежурную часть полиции городского округа Подольск около 0:40 24 августа обратился 38-летний гость столичного региона. Он сообщил стражам порядка, что его сын около 07:00 накануне ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«Мальчик вместе со своим братом и отцом приехал из деревни Лужки Тамбовской области погостить к родственникам, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Они остановились в садовом некоммерческом товариществе «Ордынцы» в Подольском городском округе. Все трое — граждане Республики Таджикистан. Потерявшийся мальчик учится в школе в восьмом классе».

Силовики в ходе опроса свидетелей выяснили возможную причину исчезновения школьника.

«В скором времени отец с детьми должен был вернуться в Тамбовскую область на место постоянного места жительства. Однако у мальчика плохая успеваемость в школе, и он категорически отказывался покидать гостеприимных родственников. Возможно, по это причине мальчик убежал от родителей», — дополнил источник.

По месту временного проживания ребенка стражи порядка изъяли зубную щетку подростка.

Блюстители закона также установили, что школьник уже не первый раз уходит из дома. Силовики надеются, что против него не будет совершено никаких противоправных действий.