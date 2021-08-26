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Российские города запустили обратный отсчет до чемпионата мира по волейболу
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Российские города запустили обратный отсчет до чемпионата мира по волейболу
Спорт
Российские города запустили обратный отсчет до чемпионата мира по волейболу
Global Look Press  /  Li He

Москва, 26 августа. Москва и другие девять городов России присоединились к ожиданию чемпионата мира по волейболу и запустили часы обратного отсчета.

Чемпионат мира по волейболу состоится в 2022 году с 26 августа по 11 сентября. Власти столицы и еще нескольких городов провели торжественную церемонию по запуску отсчета до старта соревнований ровно в 12:00 по московскому времени.

К обратному отсчету присоединились Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Уфа, Новосибирск, Казань, Калининград, Ярославль, Екатеринбург. Именно в этих городах состоится чемпионат мира в следующем году.

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