Российские города запустили обратный отсчет до чемпионата мира по волейболу

Москва, 26 августа. Москва и другие девять городов России присоединились к ожиданию чемпионата мира по волейболу и запустили часы обратного отсчета.

Чемпионат мира по волейболу состоится в 2022 году с 26 августа по 11 сентября. Власти столицы и еще нескольких городов провели торжественную церемонию по запуску отсчета до старта соревнований ровно в 12:00 по московскому времени.

К обратному отсчету присоединились Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Уфа, Новосибирск, Казань, Калининград, Ярославль, Екатеринбург. Именно в этих городах состоится чемпионат мира в следующем году.