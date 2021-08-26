«Американцы подкинули вирус в Ухань»: Онищенко о войне между США и КНР из-за COVID-19

Депутат Госдумы, известный эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предложил по-новому посмотреть на конфликт между Китаем и США на почве взаимных обвинений в искусственном происхождении коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19.

Ранее в ответ на доклад американской разведки, который не дал однозначного ответа о происхождении коронавируса, Китай призвал ВОЗ проверить военные лаборатории США и поискать там «следы» COVID-19. Постоянный представитель КНР при ООН Чэнь Сюй призвал Всемирную организацию здравоохранения проверить американские биолаборатории в Форт-Детрике и университете Северной Каролины, чтобы выяснить, не являются ли они источниками происхождения коронавируса, сообщает Global Times. К обращению, которое Пекин официально передал ВОЗ, приложено коллективное письмо 25 миллионов китайских интернет-пользователей.

Геннадий Онищенко напомнил, что именно в Форт-Детрике находится Научно-исследовательский институт сухопутных войск США имени Уолтера Рида, который не раз попадал под подозрение как место, где могли исследовать и создавать боевые рецептуры смертоносных инфекций. Свою точку зрения на словесную войну между США и Китаем по поводу происхождения коронавируса Онищенко изложил в авторской колонке для ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В доме повешенного не говорят о веревке. Колонка Геннадия Онищенко

Сегодня мы наблюдаем очередную фазу словесной войны между США и Китаем по поводу происхождения коронавируса. До этого были просто препирательства в публичном пространстве, но теперь «боевые действия» вышли на новый уровень. Официальный представитель Китая обращается в ВОЗ с письмом, содержащим просьбу проверить «на коронавирус» Форт-Детрик, где находится головной офис американской военно-биологической программы.

Основание для официального запроса Китая довольно нетипичное: Пекин опирается на мнение 25 миллионов интернет-пользователей, которые приняли участие в дискуссии на эту тему на одной из китайских интернет-платформ. То есть, выражаясь современным языком, жалоба в ВОЗ обосновывается общественным мнением или даже как требование гражданского общества КНР.

Прецедент, конечно, интересный, но, думаю, результат этого обращения все-таки будет нулевой. Примерно такой же, как от поездки в китайский Ухань международной группы экспертов ВОЗ, чтобы разобраться с источником пандемии. Напомню, этих экспертов просто никуда не допустили и никаких документов им не предоставили.

Точно так же и американцы ничего не передадут комиссии ВОЗ. Сделают обзорную экскурсию по Форт-Детрику, проведут круглый стол в конференц-зале, раздадут буклеты — и все. То есть поступят так же, как поступил Китай с комиссией ВОЗ.

Федеральное агентство новостей /

Как мы уже неоднократно обсуждали, виноваты в том, что все эти комиссии будут бессмысленными, сами Соединенные Штаты, по вине которых сегодня отсутствует механизм регулирования на международном уровне деятельности, связанной с биологическим и токсинным оружием. Поэтому работу с вирусами, в том числе по усилению их патогенности, никто, в принципе, не контролирует.

Да, наука работает с вирусами, изучает их, старается использовать в хозяйственных целях, особенно в агропромышленном комплексе. Вирусы помогают решать экономические проблемы, эта работа очень важна для развития биологии и т. д.

Но в данном случае, когда речь идет о COVID-19, ни о какой экономической выгоде от изучения коронавируса речь не идет. Американцы и китайцы обвиняют друг друга в том, что некий исходный вирус был изменен и стал опасным. Однако ни в США, ни в Китае даже не пытаются рассуждать на тему: а для каких целей это делалось? Прямо по пословице — в доме повешенного не говорят о веревке.

Ни Китай, ни США не обвиняют друг друга в нарушении обязательств по нераспространению биологического оружия. Никто не утверждает, что исследования вирусов проводились для нужд военной отрасли. При этом в дискуссии фигурируют именно военные, а не гражданские институты — и китайская лаборатория в Ухани, и институт сухопутных войск США в Форт-Детрике. Однако тему намеренного распространения боевого вируса старательно обходят. Намекают исключительно на нерадивых сотрудников, которые что-то там нарушили, из-за чего, дескать, произошла непреднамеренная утечка.

Федеральное агентство новостей / Юлия Кысина

Никто не задает, по крайней мере вслух, вопрос: а зачем вы вообще с этим вирусом работали, да так, что его заразные свойства возросли? Нет, про это никто никого не спрашивает. Такая вот фигура умолчания.

При этом последнее официальное обращение Китая содержит достаточно прямолинейный намек: дескать, американцы создали этот вирус, а потом, чтобы скрыть следы, подбросили Китаю, для чего специально выбрали рынок в Ухани, расположенный рядом с военной лабораторией. Это якобы было сделано, чтобы затем обвинить Китай в происхождении пандемии.

Пекин в ответ приводит данные о совместной работе китайских и американских ученых еще в 2012 году: что, мол, еще тогда американцы показывали китайцам, как можно видоизменить генетический код вируса, чтобы скрыть, искусственный он или естественного происхождения.

Короче, сегодня конфликт вокруг возможного происхождения COVID-19 зашел в тупик, и все дальнейшие словесные упражнения на эту тему будут только для СМИ или на политических площадках. Профессионалы вмешиваться в эти дискуссии не будут, поскольку они все понимают — никто ничего не сможет доказать без полного доступа ко всей необходимой информации. А доступ никто никому не даст — ни американцы китайцам, ни китайцы американцам. Но даже если профессионалы что-то нароют, они с высокой долей вероятности промолчат: слишком велики политические риски от обнародования такой информации.