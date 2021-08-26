Судья штата Мичиган хочет наказать адвокатов, усомнившихся в победе Байдена

Вашингтон, 26 августа. Судья Федерального суда Мичигана распорядился, чтобы Сидни Пауэлл, Л. Лин Вуд и семь других адвокатов, подавших иск с требованием отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате, были привлечены к дисциплинарной ответственности.
В своем 110-страничном отчете федеральный окружной судья Линда Паркер написала, что адвокаты сделали в суде утверждения, которые не были подкреплены доказательствами, и не проявили должной осмотрительности, требуемой правовыми нормами, прежде чем заявить о массовом мошенничестве при голосовании в Мичигане.
«Это дело никогда не было связано с мошенничеством. Речь шла о том, чтобы подорвать веру людей в нашу демократию и унизить судебный процесс», — написала судья.
Согласно постановлению, истцы обязаны оплатить все судебные издержки, связанные с проведением процесса. Также Паркер сообщила, что она инициировала служебную проверку, которая может привести к лишению адвокатов, поддерживающих Дональда Трампа, лицензий.
Это не первый случай наказания юристов, которые инициировали пересмотр результатов президентских выборов 2020 года. В июне коллегия судей в Нью-Йорке приостановила действие юридической лицензии бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, утверждая, что личный адвокат бывшего президента Дональда Трампа «сообщал ложные и вводящие в заблуждение заявления», которые представляли собой угрозу для общественности. В августе судья в Колорадо наказал двух других адвокатов, которые пытались подать коллективный иск от имени избирателей в связи с предполагаемыми фальсификациями в ходе президентских выборов.
В свою очередь в Пенсильвании представители Республиканской партии инициировали слушания по поводу предполагаемых нарушений, допущенный в штате в ходе президентских выборов 2020 года.
Несмотря на то, что голосование в США прошло в ноябре 2020 года, в стране до сих пор ведутся жаркие споры о легитимности голосования. Более половины сторонников Республиканской партии, включая экс-президента Трампа, открыто называют выборы «украденными». В судах по всей стране ведутся слушания о фальсификациях, допущенных в ходе голосования.
Стремительный рост преступности по всей стране, вторжение на нашу южную границу, гиперинфляция, катастрофа с выводом войск из Афганистана, принудительные прививки и т.д.
Это не результаты 81 миллиона голосов, это результаты сфальсифицированных и украденных выборов.
Джо Байден — ошибка.
Skyrocketing crime rates nationwide, an invasion at our southern border, hyperinflation, the Afghanistan withdrawal catastrophe, forced inoculations etc.— Suburban Black Man ???????? (@goodblackdude) August 24, 2021
These are the not results of 81M votes, these are the results of a rigged and stolen election.
Joe Biden is a failure. pic.twitter.com/Ix3ICR8U3V
В свою очередь в Демократической партии отвергают обвинения, называя заявления о фальсификациях ложью, которая подрывает доверие к американской избирательной системе.