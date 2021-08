Судья штата Мичиган хочет наказать адвокатов, усомнившихся в победе Байдена

Вашингтон, 26 августа. Судья Федерального суда Мичигана распорядился, чтобы Сидни Пауэлл, Л. Лин Вуд и семь других адвокатов, подавших иск с требованием отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В своем 110-страничном отчете федеральный окружной судья Линда Паркер написала, что адвокаты сделали в суде утверждения, которые не были подкреплены доказательствами, и не проявили должной осмотрительности, требуемой правовыми нормами, прежде чем заявить о массовом мошенничестве при голосовании в Мичигане.

Согласно постановлению, истцы обязаны оплатить все судебные издержки, связанные с проведением процесса. Также Паркер сообщила, что она инициировала служебную проверку, которая может привести к лишению адвокатов, поддерживающих Дональда Трампа, лицензий.

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Это не первый случай наказания юристов, которые инициировали пересмотр результатов президентских выборов 2020 года. В июне коллегия судей в Нью-Йорке приостановила действие юридической лицензии бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, утверждая, что личный адвокат бывшего президента Дональда Трампа «сообщал ложные и вводящие в заблуждение заявления», которые представляли собой угрозу для общественности. В августе судья в Колорадо наказал двух других адвокатов, которые пытались подать коллективный иск от имени избирателей в связи с предполагаемыми фальсификациями в ходе президентских выборов.

В свою очередь в Пенсильвании представители Республиканской партии инициировали слушания по поводу предполагаемых нарушений, допущенный в штате в ходе президентских выборов 2020 года.

Несмотря на то, что голосование в США прошло в ноябре 2020 года, в стране до сих пор ведутся жаркие споры о легитимности голосования. Более половины сторонников Республиканской партии, включая экс-президента Трампа, открыто называют выборы «украденными». В судах по всей стране ведутся слушания о фальсификациях, допущенных в ходе голосования.

