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Судья штата Мичиган хочет наказать адвокатов, усомнившихся в победе Байдена
Весь мир
Судья штата Мичиган хочет наказать адвокатов, усомнившихся в победе Байдена
Global Look Press  /  Rod Lamkey / CNP/AdMedia

Вашингтон, 26 августа. Судья Федерального суда Мичигана распорядился, чтобы Сидни Пауэлл, Л. Лин Вуд и семь других адвокатов, подавших иск с требованием отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В своем 110-страничном отчете федеральный окружной судья Линда Паркер написала, что адвокаты сделали в суде утверждения, которые не были подкреплены доказательствами, и не проявили должной осмотрительности, требуемой правовыми нормами, прежде чем заявить о массовом мошенничестве при голосовании в Мичигане.

«Это дело никогда не было связано с мошенничеством. Речь шла о том, чтобы подорвать веру людей в нашу демократию и унизить судебный процесс», — написала судья.

Согласно постановлению, истцы обязаны оплатить все судебные издержки, связанные с проведением процесса. Также Паркер сообщила, что она инициировала служебную проверку, которая может привести к лишению адвокатов, поддерживающих Дональда Трампа, лицензий.

Руди Джулиани лишили адвокатской лицензии из-за Трампа
wikipedia.org  / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Это не первый случай наказания юристов, которые инициировали пересмотр результатов президентских выборов 2020 года. В июне коллегия судей в Нью-Йорке приостановила действие юридической лицензии бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, утверждая, что личный адвокат бывшего президента Дональда Трампа «сообщал ложные и вводящие в заблуждение заявления», которые представляли собой угрозу для общественности. В августе судья в Колорадо наказал двух других адвокатов, которые пытались подать коллективный иск от имени избирателей в связи с предполагаемыми фальсификациями в ходе президентских выборов.

В свою очередь в Пенсильвании представители Республиканской партии инициировали слушания по поводу предполагаемых нарушений, допущенный в штате в ходе президентских выборов 2020 года.

Несмотря на то, что голосование в США прошло в ноябре 2020 года, в стране до сих пор ведутся жаркие споры о легитимности голосования. Более половины сторонников Республиканской партии, включая экс-президента Трампа, открыто называют выборы «украденными». В судах по всей стране ведутся слушания о фальсификациях, допущенных в ходе голосования.

Стремительный рост преступности по всей стране, вторжение на нашу южную границу, гиперинфляция, катастрофа с выводом войск из Афганистана, принудительные прививки и т.д.

Это не результаты 81 миллиона голосов, это результаты сфальсифицированных и украденных выборов.

Джо Байден — ошибка.

В свою очередь в Демократической партии отвергают обвинения, называя заявления о фальсификациях ложью, которая подрывает доверие к американской избирательной системе.

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выборы сша фальсификации
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