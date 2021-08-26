Шугалей допустил, что США заключили сделку с талибами перед выводом войск из Афганистана

Кабул, 26 августа. Власти США могут оказать финансовую помощь Афганистану, если для них это будет выгодно, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Как считает ученый, президенту США Джо Байдену неинтересно, как живут простые афганцы. Для него является важным созданный с помощью Афганистана образ. Вывод американских войск Шугалей назвал вынужденным, так как сейчас демократ выглядит миротворцем.

«Решение Байдена лежит в политической плоскости внутри США. Ход Байдена беспроигрышный, он в любом случае выигрывает. Солдаты вернутся домой, деньги будут сэкономлены», — цитирует социолога Nation News.

Кроме того, Шугалей не исключил сделки между Вашингтоном и «Талибаном»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Социолог призвал Россию быть бдительной.

Ранее глава ФЗНЦ рассказал, как осуществлялся процесс эвакуации россиян, а также граждан стран СНГ из столицы Афганистана. Ученый прибыл в Кабул 25 августа, чтобы пообщаться с афганцами и провести социологическое исследование.

1 Организация запрещена на территории РФ.