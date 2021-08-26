Донбасс, 26 августа. Украинские войска обстреляли школу в ЛНР. ВСУ прикрываются гуманитарными миссиями при выполнении боевых задач. Офицеры торгуют наркотиками в передовых частях армии Киева. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки вооруженные формирования Украины дважды открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Обстрелы велись на Горловском и Донецком направлениях обороны с применением станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Разрушений гражданской инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения нет.

В Луганской Народной Республике сообщают об одном нарушении противником режима прекращения огня в минувшие сутки. Обстрелян район поселка Калиново-Борщеватое с применением стрелкового оружия. Жертв и разрушений нет. Утром в четверг Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Золотое-5 из стрелкового оружия. Результатом агрессии стало повреждение здания общеобразовательной школы №4.

Националисты готовят акцию возмездия

Украинские радикалы совместно с представителями украинских средств массовой информации прибыли в район дислокации 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщают в луганском управлении Народной милиции. Националисты планируют провести акцию возмездия и при этом спровоцировать защитников ЛНР на ведение ответного огня с целью фиксации на камеры телеканалов.

С целью осуществления замысла представители «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ) прибыли с тремя снайперскими парами и расчетом беспилотного летательного аппарата. Расчет БПЛА будет задействован для определения целей и корректировки огня на поражение. Кроме того, известно, что провокаторы будут использовать крупнокалиберные снайперские винтовки.

ВСУ прикрываются гуманитарными миссиями

Украинские силовики активно пополняют полевые склады боеприпасов к минометному вооружению, сообщают в Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки. На Горловском направлении обороны дончане зафиксировали мероприятия противника по подвозу боеприпасов на позиции первого парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Отмечается, что для выполнения указанных задач киевские силовики используют автомобили с символикой украинского представительства в СЦКК, на котором доставляются 120-мм и 82-мм мины и другие боеприпасы к легким видам вооружений. Таким образом вооруженные формирования Киева нарушают международные конвенции, используя гуманитарный транспорт для выполнения боевых задач, сообщают в Донецке. Также в оборонном ведомстве ДНР не исключают усиления огневой активности ВСУ на данном направлении обороны.

Украинские офицеры торгуют наркотиками в бригадах ВСУ

С инспекцией в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ прибыла комиссия штаба Операции объединенных сил, усиленная представителями Военной службы правопорядка и Службы безопасности Украины, сообщают в донецком управлении Народной милиции. Прибытию комиссии предшествовали многочисленные жалобы жителей Дзержинска на противоправные действия личного состава указанной бригады.

Основной задачей проверяющих является проведение расследования по факту организации офицерами сети распространения наркотиков среди военнослужащих. Отмечается, что весь личный состав 10-й бригады сейчас проходит тестирование на наличие следов наркотических веществ в крови, и уже есть первые положительные результаты. 23 бойца из состава 109-го батальона сдали положительные тесты. В настоящее время уличенных в наркомании допрашивают сотрудники ВСУ с целью установления каналов поставки запрещенных веществ в армию и выявления причастных к распространению офицеров.

1 Организация запрещена на территории РФ.